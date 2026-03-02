Messi è tornato! Doppietta clamorosa e vittoria in rimonta per l' Inter Miami

Lionel Messi è tornato in campo con l'Inter Miami dopo la sconfitta nella prima giornata del campionato MLS contro il Los Angeles FC. Nel match successivo contro Orlando, l'attaccante argentino ha segnato una doppietta decisiva, contribuendo alla vittoria in rimonta della squadra. La sua presenza ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e ha dato una svolta alla partita.