Messi è tornato! Doppietta clamorosa e vittoria in rimonta per l' Inter Miami
Lionel Messi è tornato in campo con l'Inter Miami dopo la sconfitta nella prima giornata del campionato MLS contro il Los Angeles FC. Nel match successivo contro Orlando, l'attaccante argentino ha segnato una doppietta decisiva, contribuendo alla vittoria in rimonta della squadra. La sua presenza ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e ha dato una svolta alla partita.
Lionel Messi è tornato. Dopo la prima giornata del campionato di MLS, persa per 3-0 contro il Los Angeles FC, il campione argentino scalda i motori e regala ai tifosi dell'Inter Miami una doppietta meravigliosa che chiude i conti contro Orlando. La partita finisce 2-4 per gli ospiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La vittoria della Coppa MLS di Lionel Messi scandisce il primo atto di successo con l'Inter Miami mentre una nuova era appare all'orizzonte con la fine della "Barcelona Reunion"
