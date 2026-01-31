Questa sera alle 17, all’auditorium del Centro mondiale della Poesia a Recanati, si tiene la presentazione di

Sarà l’auditorium del Centro mondiale della Poesia di Recanati a ospitare questo pomeriggio alle 17 la presentazione del libro " Figlie dell’Infinito ", memorie di 17 ragazze emigrate che in comune hanno avuto gli anni di studio nel collegio, che sorgeva proprio sul Colle dell’Infinito dove oggi presenteranno il loro lavoro. Una raccolta di racconti di un tempo passato, il tempo in cui erano le famiglie italiane a emigrare per cercare lavoro e fortuna in altre nazioni. Le ragazze del collegio femminile, Francesca Tata, Cosima Santoro, Raffaella Pomposelli, Franca Archimede, Romilda Brancato, Clara Taffi, Assunta Bari, Gabriella Azzurrini, Maria Rita Traci Sareri, Raffaela Polisena, Concetta Mastrandrea, Giovanna Bari, Caterina Bari, Assunta Saponaro, Maria Fazio, Fiorella Mastrandrea e Gerry M. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le "Figlie dell’Infinito" presentano il loro libro

