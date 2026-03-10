Concerto di Beneficenza con la pianista Laura Cozzolino dell' Associazione Ex Allievi del Convitto Nazionale

Venerdì 13 Marzo, alle ore 20.00, nell'incantevole scenario di Villa Wenner, a Pellezzano, si terrà un Concerto di Beneficenza con la giovane e talentuosa pianista Laura Cozzolino, molto conosciuta e apprezzata per i suoi concerti Candlelight. La giovane artista proporrà un repertorio che spazierà dal cantautorato italiano, fino a toccare brani rock e pop internazionali. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Ex Allievi del Convitto Nazionale AD 2023 ODV a scopo benefico. Il ricavato sarà, infatti, devoluto all'Associazione "Gocce d'Amore per i Bambini dell'Africa" di Salerno, che da anni ha come obiettivo quello di sostenere i villaggi più poveri dell'isola di Zanzibar.