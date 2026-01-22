Il giovane pianista Alessio Tonelli in concerto all' auditorium dell' Unitus

Il 24 gennaio alle ore 17, l'Auditorium Carlo Azaglio Ciampi dell'Unitus ospiterà il concerto del giovane pianista Alessio Tonelli. L’evento offre un'occasione per ascoltare le sue interpretazioni, in un contesto dedicato alla musica classica. L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta un momento di confronto tra il talento emergente e gli appassionati di musica.

Il giovane pianista Alessio Tonelli è il protagonista del concerto organizzato il 24 gennaio, alle ore 17, nell'Auditorium Carlo Azaglio Ciampi. Realizzato in collaborazione con il Keyboard charitable trust di Londa, il concerto prevede composizioni di grande impegno e interesse, tra cui quelle.

