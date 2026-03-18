La scuola che funziona fino in fondo è la scuola che ti salva verso una teoria della Lifeline School a partire da Daniele Scarampi

Una scuola che funziona fino in fondo può fare la differenza, secondo la teoria della Lifeline School presentata da Daniele Scarampi. In un suo intervento, Scarampi racconta di aver visto uno studente immobile e poi, successivamente, in piedi, sottolineando una trasformazione che riguarda il modo di intendere l’educazione. La sua riflessione si concentra su questa evoluzione nel percorso scolastico e sulla sua importanza.

“ Ti ho visto per la prima volta immobile. ora ti rivedo in piedi ”. In questa traiettoria, che Daniele Scarampi restituisce con intensità quasi epifanica, si colloca una ridefinizione radicale della scuola. Non più soltanto spazio di istruzione, né esclusivamente contesto di socializzazione, ma luogo liminale tra destino e possibilità, tra condanna e riscatto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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