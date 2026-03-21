Italia terremoto nella notte Scossa 4.6

Nella notte un terremoto di magnitudo 4.6 ha interessato l’Italia. La scossa è stata preceduta da un lieve tremolio e seguita da un silenzio improvviso, interrotto dal rumore di chi si alza dai letti nel buio, cercando di valutare la situazione. Non sono stati segnalati danni o feriti nelle prime comunicazioni ufficiali.

Prima un tremolio sottile, quasi come un brivido che corre lungo i muri. Poi quel silenzio strano, spezzato solo dal respiro di chi si alza di scatto nel buio, cercando di capire se sia stato un sogno o qualcosa di più. Nel cuore della notte, in tante case, la stessa scena: oggetti che oscillano appena, un letto che sembra muoversi, un’ansia improvvisa che stringe lo stomaco. È uno di quegli istanti in cui il tempo rallenta e la domanda è sempre la stessa: sta davvero succedendo? La città svegliata dal terremoto: testimonianze e momenti di paura. Chi era sveglio parla di un movimento netto, riconoscibile. Chi dormiva racconta il risveglio improvviso, come se qualcuno avesse scosso la stanza dall’esterno. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Italia, terremoto nella notte. Scossa 4.6 Articoli correlati Terremoto, forte scossa nella notte: magnitudo 5.0Per alcuni istanti la notte è stata spezzata da un tremore improvviso, breve ma netto, percepito da molti come un movimento profondo e sordo... Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, avvertita scossa e un "boato" nella provincia di Napoli: magnitudo 2.3 Il terremoto di magnitudo 6 nel mar Tirreno, una scossa quasi fantasma: è stato un evento rarissimo Una raccolta di contenuti su Italia terremoto nella notte Scossa 4 6 Temi più discussi: Trema la terra in Appennino: serie di scosse nelle ultime 72 ore; Terremoto oggi, dieci mini scosse nel giro di dodici ore; Terremoto a Macerata, sciame sismico in corso a Sant'Angelo in Pontano: quindici scosse in poche ore; Cuba, terremoto di magnitudo 5,8 scuote l'isola nella notte dopo l'ennesimo blackout. Scosse di terremoto alle Isole Eolie, paura nella notte in Sicilia. Gli aggiornamenti.Una sequenza sismica con numerose scosse di terremoto si sta verificando nelle ultime ore nell'area del Tirreno Meridionale, presso l'arcipelago delle Isole Eolie. La scossa di maggiore intensità, mag ... inmeteo.net Terremoto nella notte al largo delle Eolie: sciame di 15 scosse, una di magnitudo 4.6L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia parla di uno sciame sismico in corso nell’area delle Isole Eolie, con epicentro in mare, tra Alicudi e Palermo ... ilgiornale.it Da decenni l’Italia attende questa riforma, oggi siamo ad un passo da un cambiamento storico per il nostro Paese Leggi l’articolo sul mio blog https://www.giovannidonzelli.it/referendum-giustizia/10-ragioni-per-votare-si-al-referendum-sulla-giustizia.html facebook #Italia d'oro, #Diaz show ai Mondiali: "Dopo #Antonelli e #Sinner..." x.com