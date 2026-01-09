Il Grande Teatro di Lido Adriano al via l’edizione 2026 del percorso teatrale comunitario

Il Grande Teatro di Lido Adriano inaugura l’edizione 2026 del suo percorso teatrale comunitario, un’iniziativa dedicata alla partecipazione e alla valorizzazione della comunità locale attraverso il teatro. L’appuntamento è previsto per lunedì 12 gennaio, segnando l’inizio di un percorso che mira a coinvolgere i cittadini e promuovere la cultura teatrale nel territorio.

Il Grande Teatro di Lido Adriano apre le porte a una nuova edizione del percorso di teatro comunitario che prenderà avvio lunedì 12 gennaio. Un'esperienza aperta a tutti, dove non è richiesta alcuna competenza pregressa, né sono previsti limiti di età o di provenienza.

Laboratori al via dal 12 gennaio, debutto fissato per il 10 giugno. Dopo la trilogia sul Mantiq at-Tayr, quest'anno si lavorerà sull'opera epica cinese che ha ispirato anche ... - Laboratori al via dal 12 gennaio, debutto fissato per il 10 giugno. ravennaedintorni.it

Torna il ‘Grande Teatro di Lido Adriano’: in scena il poema cinese che ha ispirato Dragonball - Il progetto di teatro comunitario al Cisim è arrivato alla sua quarta edizione e quest’anno affronterà il testo ‘Il Viaggio in Occidente’, tradizionale opera ... ravennawebtv.it

