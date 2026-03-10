Aprono gli Archivi Sonori di Palazzo Malagola | un patrimonio multimediale di voci da Stratos a Ermanna Montanari

Gli Archivi Sonori di Palazzo Malagola sono stati aperti al pubblico, offrendo un’ampia collezione di registrazioni e voci storiche. Il centro di ricerca vocale e sonora di Ravenna, fondato da Ermanna Montanari e Enrico Pitozzi, comprende ora materiali legati a figure come Demetrio Stratos e Ermanna Montanari stessa. La struttura ospita anche la scuola di vocalità, seminari e pubblicazioni della Collana.

Un patrimonio multimediale che documenta alcune fra le migliori esperienze di artisti performativi nazionali e internazionali nel campo della ricerca vocale e sonora Si tratta, nello specifico, di Alvin Curran, Ermanna Montanari, Mariangela Gualtieri, Luigi Ceccarelli, Roberto Latini, Scott Gibbons, Chiara Guidi, Joan La Barbara, Demetrio Stratos, Roberto Paci Dalò, Moni Ovadia, Sandro Lombardi, Mirella Mastronardi, Masque Teatro, Simona Bertozzi, Francesca della Monica, Sonia Bergamasco, Maddalena Crippa, Francesco Giomi, Claron McFadden, Marco Olivieri, Scanner (Robin Rimbaud), Myriam Gourfink, Kasper T.