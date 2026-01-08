Il mondo arbitrale è nel caos ed è un caos politico ma il Napoli sta facendo la stagione che doveva fare
Il mondo arbitrale italiano attraversa un periodo di incertezza e tensioni, influenzando l’intera Serie A e oltre. Tuttavia, il Napoli sta proseguendo con una stagione positiva, centrando gli obiettivi prefissati. Nonostante il caos che caratterizza il panorama arbitrale e politico, il club azzurro mantiene la concentrazione sui propri risultati, dimostrando professionalità e continuità in un contesto complesso.
C’è un notevole casino arbitrale. Ma non riguarda il Napoli. Riguarda il campionato italiano e probabilmente non solo. Il calcio ha partorito il Var, e bene ha fatto: pensare a un calcio senza Var, sarebbe come opporsi alla tv a colori: roba da comunisti. Ma il calcio non sa più come gestire il Var. L’interpretazione del regolamento cambia di settimana in settimana e in più è impossibile discutere di arbitraggi perché la faziosità è tanto dilagante quanto insopportabile. Va poi aggiunto un passaggio fondamentale: in Italia è in atto una battaglia politica sugli arbitri e anche questo spiega l’accanimento mediatico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Nessuno si sta chiedendo perché il mondo è finito nel vortice del caos
Leggi anche: Piracy Shield oscura siti innocenti: il caos della piattaforma che doveva fermare la pirateria
Il mondo arbitrale è nel caos (ed è un caos politico) ma il Napoli sta facendo la stagione che doveva fare - Il Napoli può vincerlo, ovviamente, ma l'obiettivo era ed è di restare al vertice in Italia ... ilnapolista.it
Caos arbitri! La politica reagisce: avviata un'interrogazione parlamentare - In questi giorni è stata avviata un'interrogazione parlamentare in merito a quanto sta succedendo all'interno del mondo arbitrale ... lalaziosiamonoi.it
Oggi è venuto a mancare improvvisamente VITTORIO AZZARÀ (nella foto in compagnia di Roberto Bosco), all’età di 83 anni. Figura storica nel mondo arbitrale locale, ex accompagnatore e ex addetto agli arbitri, sia del #PescaraCalcio ma anche della società - facebook.com facebook
Quest'anno deve vincere #MILANO Il #VAR è la nuova mafia arbitrale (cfr #Capello) #NapoliVerona Le parole di #Maradona più attuali che mai instagram.com/reel/DTOMRAODM… Forza #IrlandadelNord x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.