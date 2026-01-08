Il mondo arbitrale è nel caos ed è un caos politico ma il Napoli sta facendo la stagione che doveva fare

Il mondo arbitrale italiano attraversa un periodo di incertezza e tensioni, influenzando l’intera Serie A e oltre. Tuttavia, il Napoli sta proseguendo con una stagione positiva, centrando gli obiettivi prefissati. Nonostante il caos che caratterizza il panorama arbitrale e politico, il club azzurro mantiene la concentrazione sui propri risultati, dimostrando professionalità e continuità in un contesto complesso.

C’è un notevole casino arbitrale. Ma non riguarda il Napoli. Riguarda il campionato italiano e probabilmente non solo. Il calcio ha partorito il Var, e bene ha fatto: pensare a un calcio senza Var, sarebbe come opporsi alla tv a colori: roba da comunisti. Ma il calcio non sa più come gestire il Var. L’interpretazione del regolamento cambia di settimana in settimana e in più è impossibile discutere di arbitraggi perché la faziosità è tanto dilagante quanto insopportabile. Va poi aggiunto un passaggio fondamentale: in Italia è in atto una battaglia politica sugli arbitri e anche questo spiega l’accanimento mediatico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

