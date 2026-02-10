Il Comune di Ostia ha avviato le operazioni di sgombero di 18 lidi, dopo aver deciso di cambiare gestione di alcuni stabilimenti balneari, chioschi e ristoranti sul suolo demaniale. Le forze dell’ordine sono intervenute per far rispettare il nuovo ordine, che ha già generato tensioni tra gli ex concessionari e le autorità. La decisione arriva dopo mesi di attesa e ora si concretizza con le prime azioni di sgombero.

Il Comune avvia gli sgomberi di 18 ex concessionari a seguito del cambio di gestione di stabilimenti balneari, chioschi e ristoranti insistenti sul suolo demaniale marittimo. È quanto sta accadendo nel X Municipio, dove, dopo la conclusione delle procedure pubbliche per l'assegnazione di 31 concessioni, l'Amministrazione ha iniziato il passaggio operativo tra vecchi e nuovi gestori. Dalla scorsa settimana, infatti, sono state inviate 18 comunicazioni ufficiali - a firma del direttore di direzione del dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative, l'architetto Carlo Mazzei - che intimano ai concessionari uscenti di sgomberare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi entro e non oltre il 31 marzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ostia, l'ultimatum del Comune: "Sgomberare diciotto lidi"

Approfondimenti su Ostia Sgomberi

Il Comune di [Città] ha annunciato un progetto per trasformare diciotto immobili confiscati alla mafia in orti sociali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ostia Sgomberi

Argomenti discussi: SGOMBERO DI ZK E ULTIMATUM A L38 SQUAT: Occupiamo ancora, facciamo piangere i ricchi e i politici.

Ostia, ultimatum del Comune: via gli abusi negli stabilimenti o niente concessioneDall'assessorato al Patrimonio già partite le ingiunzioni a demolire le irregolarità edilizie. Pronte a ripartire le spiagge libere, mentre una porzione di costa resta inagibile ... roma.corriere.it

Ostia, ecco il progetto del «Parco del mare»: aree verdi e ciclabili per far rinascere il litoraleCinquanta milioni per la ricreazione delle dune, l'arretramento e il riassetto del lungomare: duemila alberi piantati, 38mila nuovi arbusti ... roma.corriere.it

Ostiawakeup Mauro Delicato. Bare Up · Can't Stop. OSTIA – VIA ANTONIO ZOTTI CALDAIA FUORI USO ANZIANI AL FREDDO FAMIGLIE ABBANDONATE INPS IN SILENZIO ULTIMATUM INPS O INTERVENITE IMMEDIAT - facebook.com facebook