Whistleblowing ANAC cerca enti del Terzo settore per supporto gratuito ai segnalanti | domande entro il 13 aprile
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato una procedura per individuare enti del Terzo settore che offrano assistenza gratuita ai cittadini che segnalano irregolarità. Le organizzazioni interessate devono presentare domanda entro il 13 aprile 2026 per essere inserite in un apposito elenco. La scelta riguarda enti pronti a fornire supporto ai whistleblower senza costi.
C’è tempo fino al 13 aprile 2026 per presentare la manifestazione di interesse finalizzata all’iscrizione nell’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono supporto ai segnalanti (whistleblower). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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