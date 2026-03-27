In Libano, una colonna di fumo si alza sopra Beirut mentre i bombardamenti israeliani continuano. Dall'inizio dell'offensiva sono state registrate oltre 1.100 vittime e più di 3.000 feriti. La situazione nel paese resta critica, con le operazioni militari che proseguono senza sosta. Non sono stati forniti dettagli sulle zone colpite o sulla durata degli attacchi.

Prosegue l’escalation in Libano, dove i bombardamenti israeliani hanno causato oltre 1.100 morti e più di 3.200 feriti dall’inizio del conflitto. Tra le vittime anche 121 bambini e 83 donne. Nelle ultime ore, colonne di fumo si sono alzate su Beirut dopo nuovi raid. Secondo le autorità libanesi, oltre un milione di persone è stato costretto a lasciare le proprie case. La crisi si è aggravata dopo il lancio di missili da parte di Hezbollah verso Israele, avvenuto a inizio marzo, in risposta agli attacchi contro l’ Iran. Da allora, Israele ha intensificato le operazioni con raid su larga scala e un’offensiva terrestre, facendo temere un ulteriore allargamento del conflitto nella regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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L'aggravarsi del conflitto in Libano sta spingendo migliaia di persone verso il confine siriano. Dal 2 marzo, oltre 177.000 persone hanno attraversato il confine tra Libano e Siria in cerca di sicurezza. Si tratta per l'88% di rifugiati siriani e per il 12% di cittadini lib - facebook.com facebook