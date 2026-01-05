La canna fumaria prende fuoco una colonna di fumo si alza al cielo

Domenica 4 gennaio, i vigili del fuoco volontari del Primiero sono intervenuti a Transacqua per un incendio alla canna fumaria di una baita. Una colonna di fumo si è alzata al cielo, richiedendo un intervento tempestivo per prevenire danni maggiori. L’intervento ha permesso di contenere il rogo e mettere in sicurezza la struttura, evidenziando l’importanza della manutenzione regolare delle canne fumarie e della pronta risposta alle emergenze.

È stata una mattinata impegnativa quella di domenica 4 gennaio per i vigili del fuoco volontari del Primiero che sono intervenuti per domare un incendio avvenuto in una baita nei pressi dell’abitato di Transacqua.La chiamata al numero unico di emergenza 112, effettuata dai proprietari dello. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - La canna fumaria prende fuoco, una colonna di fumo si alza al cielo Leggi anche: Cassonetto in fiamme, la colonna di fumo si alza al cielo Leggi anche: Camper in fiamme, la colonna di fumo si alza al cielo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Prende fuoco un tetto, emergenza nella notte; Fiamme dal vano motore: prende fuoco un furgone in strada; Emergenza a Mezzaselva: a fuoco il tetto in legno di un’abitazione; Incendio nella notte a Palo del Colle: in fiamme rifiuti plastici in un’azienda. Canna fumaria prende fuoco, tetto distrutto, cinque intossicati a Rio Bianco - Ingenti i danni alla casa, un edificio composto da due appartamenti di cui uno risulta attualmente inagibile. rainews.it

Fano, barbagianni si infila nella canna fumaria di una casa e resta incastrato: vigili del fuoco in azione per salvarlo - 30 i Vigili del fuoco della squadra di Fano sono intervenuti in via Dini, all’interno di un’abitazione, per il recupero di un volatile rimasto incastrato nella canna fumaria ... corriereadriatico.it

Sassocorvaro, gufo precipita nella canna fumaria di una abitazione e resta incastrato: recuperato e liberato dai vigili del fuoco - I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Sassocorvaro per recuperare un gufo caduto nella canna fumaria di un’abitazione. corriereadriatico.it

Pulizia canna fumaria dall’abbaino nonostante la neve

Canna fumaria esterna: serve l'ok dell'assemblea condominiale Il regolamento contrattuale può vietare modifiche alla facciata. Scopri perché l'autonomia n... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.