La tragedia di inizio anno a Crans Montana mette in discussione come gli adolescenti percepiscono il rischio. Gli esperti spiegano che il cervello dei giovani ancora in sviluppo rende difficile riconoscere i pericoli, anche quando sono evidenti. Per questo, è fondamentale insegnare ai ragazzi a distinguere il pericolo prima che sia troppo tardi.

Crans Montana non è solo una tragedia da ricordare, ma anche un punto di partenza per interrogarsi su come i giovani percepiscono il rischio e il pericolo, in particolare in contesti emotivamente intensi, collettivi e vissuti come momenti di festa e di appartenenza. Perché “sapere che qualcosa è pericoloso” spesso non basta, ed è anzi oggi una questione di salute pubblica e prevenzione. È da qui che nasce una riflessione più ampia: come possiamo insegnare ai più giovani la percezione del rischio, prima che il pericolo venga normalizzato? Quando il pericolo non viene riconosciuto come tale In contesti emotivamente carichi, come una festa o un evento collettivo, il pericolo può smettere di essere percepito come tale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans Montana e la percezione del rischio nel cervello degli adolescenti: l'importanza di insegnare loro come si riconosce il pericolo (prima che sia troppo tardi)

