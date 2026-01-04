Crans Montana e l' importanza della psicologia dell’emergenza per evitare che il dolore frantumi la persona Dopo un evento come questo si rompe la fiducia di base nella vita e nel mondo

A Crans-Montana, la psicologia dell’emergenza riveste un ruolo fondamentale nel supporto alle persone colpite da eventi traumatici. Intervenire tempestivamente aiuta a preservare la fiducia e a prevenire il trauma profondo. La task force psicologica, guidata da esperti come Rita Erica Fioravanzo, opera per offrire sostegno immediato e mirato, facilitando il processo di resilienza e ricostruzione psicologica nei momenti di crisi improvvisa.

Cosa significa intervenire in un contesto come quello di Crans-Montana, come funziona la task force psicologica e cosa davvero serve alle persone quando il mondo, all'improvviso, «esplode»? Lo spiega Rita Erica Fioravanzo, coordinatrice del Gruppo di Lavoro Psicologia dell'Emergenza dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia.

