Chiesa Juve arriva la svolta clamorosa I bianconeri hanno contattato l’entourage | il punto sulla trattativa

La Juventus ha avviato un passo importante nella trattativa per riportare Federico Chiesa in bianconero. La società ha contattato l’entourage del giocatore, segnando una possibile svolta nel trasferimento. Restano da definire i dettagli, ma l’interesse è concreto e il dialogo avviato rappresenta un segnale positivo per il futuro. Seguiranno aggiornamenti non appena ci saranno novità ufficiali sulla trattativa.

Chiesa Juve, arriva la svolta clamorosa. La società bianconera ha contattato l’entourage per riportare a Torino l’esterno. Il punto sulla trattativa. La Juve accende improvvisamente il mercato invernale con una notizia che sta facendo sognare l’intero ambiente bianconero. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X, la società ha contattato formalmente Federico Chiesa per manifestare il proprio interesse verso un possibile ritorno immediato. La dirigenza della Vecchia Signora è alla ricerca di un’ala in più da regalare a Luciano Spalletti per potenziare il reparto offensivo in vista della seconda parte della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa Juve, arriva la svolta clamorosa. I bianconeri hanno contattato l’entourage: il punto sulla trattativa Leggi anche: Chiesa Juve, arriva la svolta clamorosa. I bianconeri hanno contattato il Liverpool: il punto sulla trattativa Leggi anche: Calciomercato Juve, duello con l’Inter di Chivu per Giovane dell’Hellas Verona: ecco a che punto è la trattativa. La strategia dei bianconeri La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juve, il sogno è Chiesa; Bari, arriva Cistana dallo Spezia; Accomando annuncia: Inter-Cancelo, ecco la svolta; Calciomercato Juve: le ultime sulle trattative bianconere. Chiesa-Juve, pressing ulteriore per riportare l’attaccante alla corte bianconera. La situazione attuale - Juve, arriva l’ulteriore pressing per provare a riportare l’attaccante in casa bianconera Il tema Chiesa- calcionews24.com

Juventus, si lavora per il ritorno di Chiesa: il nodo è il prestito - La Juventus è intenzionata a riportare Federico Chiesa in Serie A, rivestire quindi la maglia bianconera. fantacalcio.it

La Juve tenta Chiesa per un nuovo ballo: il nodo è il prestito - Un nuovo ballo con la Signora, anche per chiudere il cerchio dopo l’addio dalla porta secondaria dell’estate 2024. msn.com

Gazzetta - Juventus, Chiesa in 'stand by': bisogna aspettare... la Coppa d'Africa - facebook.com facebook

La #Juve dovrà aspettare fino al 18 gennaio per #Chiesa Il motivo x.com

