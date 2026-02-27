FC 26 Evo Panchina Lunga | Come creare il super-sub perfetto per l’area di rigore Bench Boost

EA ha presentato FC 26 Evo “Panchina Lunga”, una modalità che permette di creare il super-sub ideale per l’area di rigore con l’obiettivo di migliorare le strategie di gioco. La funzione si rivolge a chi cerca di ottimizzare le sostituzioni e aumentare le possibilità di segnare durante le partite. La novità si inserisce nelle soluzioni della compagnia per rendere più dinamico il gameplay e più efficace la gestione della squadra.

Avete presente quelle partite bloccate sullo 0-0 dove crossate all'infinito senza mai prenderla? La nuova Evoluzione Panchina lunga è la risposta di EA a questo problema. È pensata per trasformare un giocatore "comune" in un ariete d'area, un'arma letale da buttare nella mischia al 70' per scardinare le difese più chiuse. Questa Evo non scherza. Attraverso 5 livelli di sfide (completabili a difficoltà minima Dilettante), il vostro giocatore diventerà un pericolo pubblico numero uno sui palloni alti: Questa non è l'Evoluzione per il vostro titolare inamovibile, ma è la migliore in assoluto per costruire un "Piano B" tattico.