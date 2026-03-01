In Mediateca la presentazione del volume sul cineasta friulano Ellis Donda
Dalle 18:30 alle 19:30Presentazione del volume Donda Retrieved: Inquiry Into a DisappearanceA cura di Stefano MiragliaDalle 20:00ProiezioniMaria Iorio e Raphaël Cuomo, Undead Voices, 2019–2021, 39 min.Ellis Donda, Come cinema, 1976, 16 min.Ellis Donda, Non vado a scuola, 1976, 16 min.
