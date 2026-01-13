Presentazione del volume sul sistema stradale antico del Valdarno superiore
L’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi inaugura il 2026 con la presentazione del volume sul sistema stradale antico del Valdarno superiore. L’evento si terrà sabato 17 gennaio alle 17:00 nella Sala di Palazzo Concini a Terranuova Bracciolini. Interverrà Alessio Mugnai, studente del corso di laurea magistrale in Filologia, Letteratura e Storia, che illustrerà i principali aspetti del suo lavoro di ricerca.
Il primo evento del 2026 dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi si svolgerà sabato 17 gennaio, alle ore 17:00 nella Sala di Palazzo Concini a Terranuova Bracciolini: sarà presentato il libro di Alessio Mugnai, studente del corso di laurea magistrale in Filologia, Letteratura e Storia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
