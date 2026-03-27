L' esperienza della raccolta delle erbe spontanee a Corte San Ruffillo

Nella zona di Corte San Ruffillo si svolge una tradizione di raccolta di erbe spontanee, praticata da chi conosce i luoghi e le piante che crescono tra prati e boschi. La pratica coinvolge la ricerca e la raccolta di piante selvatiche, radici e altre specie vegetali, spesso tramandate nel tempo. Questo tipo di attività si svolge in ambienti naturali delimitati e rispettati, senza interventi invasivi o commerciali.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Esiste un alfabeto silenzioso scritto tra i prati e i boschi della Romagna, fatto di erbe spontanee, radici dimenticate e profumi che sanno di memoria. Per imparare a leggerlo, l’agriturismo Corte San Ruffillo presenta "Selvatica", un’esperienza immersiva che trasforma l’ospite da semplice spettatore a custode della biodiversità. L'appuntamento con la natura si terrà il giorno Sabato 18 Aprile, con inizio alle ore 9:45 presso la tenuta di Dovadola. Non si tratta di una comune escursione, ma di un ritorno consapevole alle origini. Sotto la guida... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - L'esperienza della raccolta delle erbe spontanee a Corte San Ruffillo Articoli correlati Ai “I giovedì del Cai” si parla del valore delle erbe spontaneeArezzo, 23 marzo 2026 – Quando si raccolgono erbe spontanee è importante farlo sempre rispettando ambiente, biodiversità ed equilibri naturali. Escursione lungo la via dell’iris: tra leggende, erbe spontanee e sapori della Val TramignaUn’escursione affascinante nel cuore della Val Tramigna, lungo la suggestiva Via dell’Iris, tra dolci colline, scorci panoramici e profumi di... Approfondimenti e contenuti su L'esperienza della raccolta delle erbe... ’Seminare il futuro’ a Corte San RuffilloL’agriturismo offre l’occasione a grandi e piccini di piantare frumento biologico in un campo. Appuntamento il 18 ottobre Per il secondo anno Corte San Ruffillo di Dovadola, agriturismo e azienda ... ilrestodelcarlino.it A Corte San Ruffillo si guarda ‘Verso Oriente’La splendida cornice di Corte San Ruffillo a Dovadola ospiterà da mercoledì 19 a domenica 23 l’evento ‘Verso Oriente’. L’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa dalla titolare della ... ilrestodelcarlino.it