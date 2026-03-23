Ai I giovedì del Cai si parla del valore delle erbe spontanee

Arezzo, 23 marzo 2026 – Quando si raccolgono erbe spontanee è importante farlo sempre rispettando ambiente, biodiversità ed equilibri naturali. Per questo è necessario riconoscerle, prelevarle e conservarle in modo corretto. Nell’ambito delle iniziative di divulgazione scientifica e culturale dei “Giovedì del Cai”, la sezione di Arezzo del Club Alpino Italiano organizza per giovedì 26 marzo alle 21 la serata “Il valore delle erbe spontanee” con Francesca Della Giovampaola e Filippo Bellantoni fondatori del Bosco di Ogigia. Serata aperta a tutti nella sede di via Fabio Filzi 282 di Arezzo. Nell’occasione sarà anche presentato il libro “Erbe... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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