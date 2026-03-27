L’esito del referendum è una crepa nel sistema | ora le opposizioni devono chiarirsi almeno cinque obiettivi

Da ilfattoquotidiano.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referendum sulla riforma della giustizia si è concluso con circa il 54% di voti contrari e un’affluenza del 59%. La vittoria del No rappresenta un cambiamento rispetto alla proposta iniziale. Ora, le opposizioni si trovano a dover definire almeno cinque obiettivi da perseguire nei prossimi mesi.

Il referendum ha respinto la riforma della giustizia, con circa il 54% di No e un’affluenza intorno al 59%. Il dato più interessante è che i giovani, in massa, si sono espressi contro la proposta del governo e, con loro, molti che di solito non votano: non per sostenere qualcuno, ma per fermare qualcosa. Si sono trovati d’accordo con le opposizioni, ma solo per dire No, non per dire sì a un programma, visto che la proposta era semplicemente di lasciare le cose come sono. L’esito del referendum non è stato una vittoria dell’opposizione, ma una crepa nel sistema. Se le opposizioni la vogliono trasformare in qualcosa di più, devono fare una cosa semplice da dire e difficile da fare: chiarirsi idee e obiettivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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