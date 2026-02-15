Referendum bufera su Nordio | Sorteggio eliminerà sistema para-mafioso del Csm Opposizioni insorgono

Il ministro della Giustizia Nordio ha criticato duramente il sistema di elezione del Csm, definendolo “para mafioso”, e ha sostenuto che il sorteggio potrebbe eliminarlo. La sua affermazione arriva in risposta alle proposte di riforma che mirano a cambiare le modalità di nomina dei membri. Le opposizioni hanno subito reagito, chiedendo chiarimenti e respingendo le accuse. Nei giorni scorsi, Nordio ha incontrato alcune forze politiche per discutere delle possibili modifiche. La polemica si accende tra chi sostiene la riforma e chi difende il metodo attuale.

Il ministro della Giustizia ha definito l'attuale meccanismo di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura "para mafioso". Sdegno dalle opposizioni, che parlano di offesa alle vittime della criminalità organizzata. Quindi la replica del Guardasigilli: "Citavo Di Matteo" Insomma, a poco più di un mese dall'appuntamento elettorale col referendum sulla Giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, lo scontro tra le posizioni del "Sì" e del "No" si fa via via sempre più incandescente. Parlando con Il Mattino di Padova a proposito del nuovo meccanismo di sorteggio con cui si modificherà l'elezione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), il Guardasigilli ha dichiarato: "Il sorteggio rompe il meccanismo para mafioso delle correnti, questo verminaio correntizio come l'ha definito l'ex procuratore Antimafia Benedetto Roberti poi eletto con il Pd al Parlamento Europeo.