Referendum Conte | Dalle firme un segnale dirompente Le opposizioni a Meloni | Ora rinviare il voto

Il dibattito sul referendum si intensifica, con Giuseppe Conte che definisce le firme raccolte come un “segnale dirompente”. Le opposizioni chiedono un rinvio del voto, mentre una richiesta di informativa urgente è stata presentata alla premier Giorgia Meloni, per chiarire le intenzioni del governo sulla possibile modifica della data. La questione rimane al centro del confronto politico, evidenziando l’importanza di un confronto trasparente e tempestivo.

Una richiesta di informativa urgente alla premier Giorgia Meloni per sapere se il governo intenda rinviare la data del referendum. A presentarla sono Pd, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra dopo il raggiungimento del quorum di 500mila firme da parte dell’iniziativa popolare lanciata da un gruppo di 15 giuristi. Violando la prassi costituzionale, infatti, il governo ha indetto la consultazione il 22 e 23 marzo sulla base della richiesta già depositata dai parlamentari, senza attendere il termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale (30 ottobre) entro il quale anche i cittadini possono chiedere il voto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

