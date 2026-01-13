Iside e Horus tornano a vivere in Campania | Fernando Mangone al Museo MaM di Buccino

Iside e Horus tornano a vivere in Campania grazie all’intervento pittorico di Fernando Mangone al Museo MaM di Buccino. Questa opera, ricca di simbolismo, ricrea il mito egizio in un contesto contemporaneo, offrendo uno sguardo sulla memoria, la sacralità e la visione attuale. Un progetto che unisce passato e presente, ampliando il dialogo tra arte antica e contemporanea nel cuore della regione.

Un intervento pittorico di forte valore simbolico riporta il mito egizio nello spazio contemporaneo del Museo Arte Mangone, tra memoria, sacralità e visione attuale. La Campania si arricchisce di un nuovo e intenso progetto artistico grazie al pittore Fernando Mangone, che nella stanza del Museo MaM di Buccino dà forma a un intervento pittorico capace di riportare in vita le figure mitologiche di Iside e Horus. Un'opera che trasforma lo spazio museale in un luogo di evocazione e racconto, dove il mito antico dialoga con il presente attraverso il linguaggio della pittura contemporanea. Iside, dea della maternità, della magia e della rinascita, e Horus, simbolo di protezione, potere e visione, emergono come presenze archetipiche, cariche di significati universali.

