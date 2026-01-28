Sempre più italiani combinano vacanze e libri. In tanti scelgono di visitare librerie d’autore, partecipano a ritiri di lettura o si spostano tra i luoghi descritti nei romanzi. Secondo il National Geographic, questa tendenza cresce: si viaggia non solo per mare, monti o città d’arte, ma anche alla scoperta di ambienti e autori che prendono vita tra le pagine. Un modo diverso di vivere le ferie, in cui la passione per i libri diventa il filo conduttore del viaggio.

C ’è chi viaggia per mare, chi per monti, chi per città d’arte. E poi c’è un tipo di viaggio che non si misura in chilometri percorsi: sono sempre più numerosi i viaggiatori che scelgono la strada dei libri, alla ricerca di luoghi, autori e storie che prendono vita al di là delle pagine. Una forma di turismo che, come racconta il National Geographic, sta vivendo negli Stati Uniti un momento di grande crescita, spinto anche dall’influenza dei social come BookTok, la piattaforma di TikTok dedicata ai libri, che ha trasformato molti titoli in fenomeni virali. Dai resort che organizzano ritiri di lettura alle librerie storiche, fino ai festival letterari che animano le città, il viaggio letterario diventa un’occasione per immergersi completamente nella cultura della lettura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ritiri di lettura, librerie d’autore e tour nei luoghi dei romanzi raccontano una tendenza in espansione. Secondo il National Geographic, sempre più persone scelgono vacanze ispirate alla lettura

