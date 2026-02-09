Grand Slam di judo l’Italia fa due medaglie a Parigi | Bellandi oro Lombardo argento

L’Italia torna a casa con due medaglie dal Grand Slam di Parigi. Nella prima giornata di gare, Manuel Lombardo conquista l’argento nei 73 kg, dopo una finale intensa contro Makhmadbekov degli Emirati Arabi Uniti. Lombardo lotta duramente, ma alla fine viene sorpreso da un waza ari che decide il risultato. Sul podio anche Bellandi, che porta a casa l’oro, confermando la buona prestazione degli azzurri in questa competizione.

Parigi – Sono due le medaglie italiane conquistate al Grand Slam di Judo a Parigi. Nella prima giornata di gare, è stato Manulel Lombardo (Esercito) a salire sul podio dei 73 kg e a mettere l’argento al collo, a seguito di una combattuta finale per l’oro con il temibile Makhmadbekov (UAE), che dopo un minuto d match ha sorpreso l’Azzurro, con un waza ari. “Sono sollevato nel ritrovare delle buone sensazioni sul tatami di gara dopo sette mesi lontano dai palcoscenici internazionali, ha dichiarato lo stesso Manuel a fine gara. L’obbiettivo stagionale resta il Mondiale, quindi continuerò a lavorare per farmi trovare pronto”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Manuel Lombardo torna sul podio internazionale.

Il Grand Slam di Parigi apre ufficialmente la stagione di judo.

