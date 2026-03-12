Santiago Gimenez, attaccante del Milan nato nel 2001, ha condiviso un video su TikTok in cui si vede mentre indossa la maglia rossonera e si rivolge ai tifosi. Nel messaggio, il giocatore ricorda il sogno di diventare calciatore professionista e l’importanza di mantenere vivo quel desiderio. La clip mostra anche alcuni momenti della sua carriera e il suo legame con il club.

Santiago Gimenez è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri (11 marzo 2026). Il "Bebote" si era sottoposto a un'intervento chirurgico lo scorso 19 dicembre per risolvere un problema alla caviglia che si portava dietro da tempo. In campionato, l'attaccante messicano, è ancora fermo a quota 0 gol: serviranno dei segnali incoraggianti in questo finale di stagione per convincere il Milan a dargli un'altra occasione. Il primo messaggio di Gimenez non è arrivato in campo, ma con un video su TikTok. L'ex attaccante del Feyenoord ha pubblicato tre foto sul proprio profilo in cui ricorda quanto abbia lavorato per realizzare il suo sogno: giocare nel Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Gimenez cuore rossonero: “A volte vale la pena ricordare qual era il tuo sogno da bambino”

Articoli correlati

Giménez: “Milan, il sogno da bambino. Rappresentarne la maglia è un onore per me”Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'ESPN Mexico'.

Milan, un anno fa la prima rete di Gimenez in rossoneroE' già passato un anno da quando Santiago Gimenez, attaccante messicano prelevato dal Feyenoord, mise a segno la sua prima rete con addosso la maglia...

Altri aggiornamenti su Milan Gimenez cuore rossonero A volte...

Temi più discussi: Bartesaghi, non ci sono lesioni, ma resta in dubbio per l'Inter. Gimenez presto in gruppo; Gimenez, tre mesi per tenerti il Milan che intanto studia il mercato: Kean è caldo ma occhio alle sorprese; Le ultime 10 partite con un Gimenez in più: il Milan ritrova un'altra arma offensiva; Le notizie Rossonere di oggi, il ritorno di Santi Gimenez e la squadra in allenamento a Milanello.

Milan, Gimenez è tornato: subito in campo contro la Lazio?Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi, ottime notizie in casa Milan: ecco quando tornerà l'attaccante messicano ... spaziomilan.it

Ramazzotti: Gimenez punta a dare il suo contributo perché ama il Milan e non vorrebbe cambiare maglia la prossima estateAndrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Santiago Gimenez: Il ritorno in gruppo di Gimenez è stato accolto da scherzose pacche sulla schiena e sulla testa da ... milannews.it

Gila, #Milan interessato ma immobile: addio certo ma ci sono Premier e Atletico x.com