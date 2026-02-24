Legalità e sicurezza digitale | la polizia di Stati incontra gli studenti del Ferraioli di Napoli

La polizia di Stati ha incontrato gli studenti del Ferraioli di Napoli per promuovere la legalità e la sicurezza digitale. La causa è l’aumento di casi di cyberbullismo e truffe online tra i giovani. Durante l’evento, gli agenti hanno spiegato come riconoscere le trappole digitali e proteggersi. Gli studenti hanno posto molte domande sulla privacy e sui rischi in rete. La discussione si è concentrata su misure pratiche per migliorare la sicurezza online dei ragazzi.

“Educare alla legalità significa offrire ai giovani occasioni concrete di confronto con le istituzioni e con chi opera ogni giorno per la tutela dei diritti e della sicurezza”. Così la dirigente scolastica Rita Pagano a margine dell’incontro che si è svolto presso l’Istituto Statale Alberghiero A. Esposito Ferraioli di Napoli con la Polizia di Stato. Destinatari dell’iniziativa, inserita nel progetto formativo “Percorsi di legalità”, sono stati gli studenti delle classi quinte, che hanno incontrato l’Ispettore Superiore Fabrizio Cocchiara, insieme al personale della Polizia Scientifica e del Gruppo Sportivo Fiamme Oro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Villaggio della legalità, la polizia di Stato incontra gli studenti delle scuole reggineOggi si è svolta la cerimonia inaugurale della giornata “Cultura è Legalità” nel centro di Reggio Calabria.

Sicurezza stradale, la Polizia di Stato incontra gli studentiLa Polizia di Rimini ha incontrato gli studenti nelle scuole per parlare di sicurezza stradale.

