Cultura della Legalità | i Carabinieri incontrano gli studenti di Baiano

I Carabinieri di Baiano hanno incontrato gli studenti del paese per parlare di legalità, bullismo e cyberbullismo. L’obiettivo è rafforzare la fiducia tra i giovani e sensibilizzarli sui rischi legati a comportamenti sbagliati. L’incontro si è svolto in modo diretto e concreto, coinvolgendo i ragazzi in discussioni aperte e pratiche.

A Baiano i Carabinieri incontrano gli studenti per parlare di legalità, bullismo e cyberbullismo, rafforzando fiducia e prevenzione nelle giovani generazioni. Nell’ambito delle attività di prossimità e prevenzione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, proseguono in Irpinia gli incontri informativi rivolti alle giovani generazioni e alla cittadinanza, finalizzati a rafforzare la sicurezza, la consapevolezza dei rischi e il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno incontrato circa 100 studenti dell’Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXII G.🔗 Leggi su Puntomagazine.it Approfondimenti su Carabinieri Baiano I Carabinieri promuovono la cultura della legalità tra gli studenti di Baiano I Carabinieri di Avellino continuano a incontrare gli studenti di Baiano per parlare di legalità. Cultura della legalità a scuola: i carabinieri incontrano gli studenti a Erba I carabinieri di Como sono arrivati a Erba per parlare di legalità con gli studenti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Carabinieri Baiano Argomenti discussi: Sicurezza nelle scuole e promozione della cultura della legalità: rafforzate le azioni sul territorio; Cultura della legalità: i Carabinieri incontrano gli studenti del Comprensivo Verga e del Liceo Prof. Michele La Rosa; Cultura della legalità, 140 ragazzi di elementari e medie a lezione dai Carabinieri di Scandiano; Colleferro, studenti e nonni insieme per la cultura della legalità all’Istituto Vinciguerra. Cultura della legalità a scuola: i carabinieri incontrano gli studenti a ErbaCirca 90 ragazze e ragazzi dell’istituto Manzoni coinvolti in un confronto su bullismo, sicurezza, web e rispetto delle regole ... quicomo.it Legalità in classe: i Carabinieri incontrano gli studenti di Scandiano, Regnano e VianoPromuovere la cultura della legalità fin dall’età scolare, accompagnando bambini e ragazzi nella comprensione del valore delle regole e delle scelte ... redacon.it Le Forze dell’Ordine vanno nelle scuole per promuovere la cultura della legalità, ma c’è un retaggio di persone che a priori sono CONTRO, parlando di assurdità come la “militarizzazione “delle scuole. Invece di ringraziarli, poi ci chiediamo perché alcuni raga facebook

