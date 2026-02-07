Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha firmato una legge che mira a contrastare l’Ice. La scelta di usare riferimenti religiosi, come il Corano, ha suscitato molte reazioni nella città. Mamdani sta portando avanti una battaglia aperta contro le forze di sicurezza federali, rafforzando la presenza dell’islam nella politica locale. La decisione ha già scatenato dibattiti e polemiche tra chi sostiene la linea dura e chi chiede più dialogo.

L’islamizzazione di New York prosegue sotto l’egida del sindaco Zohran Mamdani, che ha invocato una battaglia contro l’Ice attraverso il Corano. Da poco, il primo cittadino ha festeggiato la giornata del “velo”, ricevendo forti critiche sui social dalla comunità iraniana che abita in città, che si batte da sempre contro il regime teocratico di Teheran. La nuova invettiva di Mamdani contro gli agenti federali ha avuto luogo nella Biblioteca pubblica newyorkese, dove era in corso una conferenza con centinaia di leader religiosi, durante la quale il sindaco ha tuonato: «Arrivano come se fossero in cima a un cavallo pallido e lasciano un percorso di relitti nella loro scia». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La “battaglia” di Mamdani contro l’Ice passa dal Corano: firmata una legge contro gli agenti

Il giuramento di Zohran Mamdani come sindaco di New York ha suscitato attenzione, poiché ha optato per il Corano invece della tradizionale Bibbia.

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha ordinato la mobilitazione della Guardia Nazionale in risposta alle proteste in corso nello Stato.

