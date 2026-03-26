A Firenze torna il Mercatino giapponese di primavera e di beneficenza

A Firenze, nel quartiere dell’Oltrarno, si svolgerà nuovamente il Mercatino giapponese di primavera e di beneficenza. La manifestazione si terrà durante un fine settimana e proporrà prodotti artigianali e attività ispirate alla cultura giapponese. L’evento prevede anche iniziative di solidarietà con progetti di beneficenza.

Firenze, 26 marzo 2026 – Un fine settimana tra artigianato, cultura giapponese e beneficenza nel cuore dell’Oltrarno. Sabato e domenica prossimi, dalle 10 alle 19, la Sala ex Leopoldine di piazza Torquato Tasso ospiterà il Mercatino giapponese di primavera e di beneficenza, iniziativa a ingresso libero organizzata dall’associazione culturale Firenze Magnifico Club, con il contributo delle signore giapponesi del Quartiere 1. L’evento si presenta come un appuntamento dedicato non soltanto agli appassionati del Giappone, ma anche a chi è in cerca di oggetti originali, pezzi artigianali e creazioni realizzate a mano. Negli spazi del mercatino... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze torna il Mercatino giapponese di primavera e di beneficenza Articoli correlati Carnevale a Bogliasco con pentolaccia, corteo mascherato e mercatino di beneficenzaSabato 14 febbraio Bogliasco festeggia il Carnevale nello stesso giorno in cui torna Il Cuore di Bogliasco, l'iniziativa che da molti anni la Proloco... Leggi anche: A Monza il mercatino di primavera Contenuti utili per approfondire Firenze torna Temi più discussi: Un weekend tra fiori rari e profumi di primavera: torna il Firenze Flower Show; Torna a Firenze La città dei lettori, la nona edizione omaggia la città del Festival; Dal 25 al 29 marzo torna a Firenze il congresso internazionale sulla schizofrenia; Torna a Firenze Il Gusto Toscano: due giorni dedicati al vino e all’artigianato agroalimentare. Firenze, torna la half marathon. Oltre seimila partenti, ecco il percorsoSi corre domenica 29 marzo, rappresentate 82 nazioni. Un appuntamento storico per il podismo italiano ... msn.com Half Marathon 2026, torna il passaggio intorno a piazza del DuomoSi corre domenica, 29 marzo 2026, un’edizione storica dell’Half Marathon Firenze. Il treno dei 6000 partecipanti è pronto a partire. La manifestazione che festeggia l’edizione numero 42 infatti è tutt ... nove.firenze.it Torna l'appuntamento con la mezza maratona a Firenze: tutto quello che c'è da sapere, la mappa del percorso - facebook.com facebook Al Centro Pecci in navetta, torna la "Night Bus" da Firenze a Prato x.com