Tegola Lecce | stagione finita per Berisha Infortunio shock e possibile operazione in Finlandia

Nuovo, grave infortunio durante il recupero dopo l'infortunio con il Pisa. Per il talentuoso centrocampista albanese si profila l'intervento chirurgico e un lungo stop fino al termine del campionato LECCE – Il peggiore degli scenari possibili è diventato realtà per l’Unione sportiva Lecce e per Medon Berisha. Quello che sembrava essere l’ultimo miglio di un percorso di recupero si è trasformato in un brusco e definitivo stop: la stagione del centrocampista albanese, classe 2003, infatti, può considerarsi ufficialmente conclusa. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno attraverso un comunicato ufficiale del club. Durante la seduta di allenamento differenziato di sabato scorso, Berisha ha accusato un nuovo dolore al retto femorale destro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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