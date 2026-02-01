Saelemaekers out contro il Bologna Pulisic a rischio Leao lotta con la pubalgia | le ultime sul Milan
Il Milan si prepara alla sfida contro il Bologna senza Saelemaekers, che probabilmente non scenderà in campo. Pulisic è a rischio, mentre Leao continua a lottare con la pubalgia. I rossoneri cercano di recuperare le forze in vista della partita, ma le condizioni dei giocatori restano un’incognita.
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' Saelemaekers è uscito contro la Roma per il riacutizzarsi del problema all’adduttore sinistro: il giocatore non avrebbe recuperato e non dovrebbe essere a disposizione del Milan martedì sera contro il Bologna. Per Pulisic ancora fastidi muscolari: tra oggi e domani sarà più chiaro se a Bologna potrà essere a disposizione. La speranza del Milan sarebbe quella di averlo almeno per la panchina e sfruttarlo a gara in corso, come accaduto contro la Roma. Fullkrug lotta contro la frattura al dito: secondo la rosea per precauzione e gestione non potrebbe giocare tutta la partita dal primo minuto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
