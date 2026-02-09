Leao titolare in Pisa-Milan? L’attaccante si allena e lancia un messaggio chiarissimo | FOTO

Leao si allena a Milanello e si prepara per la partita contro il Pisa. L’attaccante vuole tornare in campo dall’inizio e dimostrare di essere pronto per il ruolo di titolare. Secondo le ultime notizie, ha lavorato sodo in allenamento e ha inviato un messaggio chiaro a mister Allegri, che lo valuta per la formazione. La sua presenza o meno sarà decisa nelle prossime ore.

La stagione di Rafael Leao è stata rallentata da un paio di infortuni importanti: prima quello al polpaccio subito in Coppa Italia contro il Bari, poi quello all'adduttore durante Torino-Milan. Quel problema Rafa continua a portarselo dietro e si vede che non è neanche vicino al massimo della sua forma possibile. In vista della sfida di venerdì sera contro il Pisa, il portoghese ha mandato un messaggio molto chiaro attraverso le sue storie sul social Instagram. "Va molto meglio". Un messaggio corto, ma molto chiaro, visto che è stato pubblicato insieme a una foto dell'allenamento del portoghese a Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Rafael Leao ha svolto un allenamento individuale a Milanello in un giorno di riposo, nonostante il programma di allenamento ufficiale.

Alla vigilia di Napoli-Milan, Massimiliano Allegri ha commentato le condizioni di Leao e ha affrontato temi legati al mercato in vista della semifinale di Supercoppa Italiana.

