È stato presentato a Taranto un nuovo intervento di restauro nella Cappella del Santissimo Sacramento della Cattedrale San Cataldo. L'operazione riguarda il dipinto di Molinari. Il progetto di recupero è stato realizzato con il supporto di Italcave SpA.

Tarantini Time Quotidiano Presentato a Taranto un nuovo step del progetto di restauro della Cappella del Santissimo Sacramento della Basilica Cattedrale San Cataldo, sostenuto da Italcave SpA. Al centro dell’incontro il grande dipinto “Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci”, opera ad olio su tela attribuita a Giovanni Molinari, recentemente restaurata. L’opera sarà esposta alla comunità giovedì 2 aprile sull’altare della Reposizione della cattedrale, per poi essere ricollocata nella cappella. Ad aprire la conferenza è stato Mons. Emanuele Ferro, parroco della cattedrale e della Città vecchia, che ha letto un messaggio dell’arcivescovo Ciro Miniero. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Cattedrale San Cataldo, restaurato il dipinto di Molinari nella Cappella del Sacramento

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Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato il progetto di restauro della Cappella del Santissimo Sacramento della Basilica Cattedrale San Cataldo di Taranto, iniziativa sostenuta da Italcave SpA. Nell’occasione – fanno sapere – in particolare, sarà pres - facebook.com facebook