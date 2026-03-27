Tre sorelle provenienti da una famiglia facoltosa hanno trascorso la loro giovinezza frequentando istituti di prestigio, viaggiando in diverse nazioni e partecipando a eventi dell’alta società. La loro vita è stata caratterizzata da un ambiente ricco di influenze nobiliari e di incontri con personalità di rilievo del jet set internazionale.

Sembra la trama di un film di Hollywood. Tre sorelle nate in una famiglia molto agiata, cresciute tra collegi esclusivi, viaggi internazionali e salotti dell’alta società. Poi, una dopo l’altra, i matrimoni che le portano dentro mondi diversi ma strettamente intrecciati: le ex famiglie reali, l’aristocrazia europea e le grandi dinastie americane. Non è una serie tv, non è una fiaba moderna, ma è la realtà. Perché la storia di Pia, Marie-Chantal e Alexandra Miller è una delle più affascinanti parabole mondane tra la fine del Novecento e l’inizio degli anni Duemila. Tre sorelle diventate il simbolo di un jet set globale in cui i grandi cognomi contavano quasi quanto una corona. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le sorelle Miller tra nobiltà europea e jet set

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