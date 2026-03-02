Il 2 marzo 2026, a Bollate, si svolge un percorso dedicato alle donne di Villa Arconati, esplorando il loro ruolo nell’arte, nella cultura e nella storia locale. L’evento mette in evidenza le figure femminili che hanno contribuito a plasmare il patrimonio della villa, evidenziando il loro legame con il palazzo e il giardino storico. La visita si concentra su testimonianze e memorie legate alle protagoniste di questa storia.

Bollate, 2 marzo 2026 – Un viaggio al femminile tra arte, memoria e vita quotidiana, alla scoperta delle donne che hanno lasciato un segno profondo nella storia della Villa e delle figure femminili che ne impreziosiscono il palazzo monumentale e il giardino storico. In occasione della Festa della donna, Villa Arconati apre le sue porte per una visita guidata speciale, dal 3 al 6 marzo alle ore 15. Sulle tracce dell’universo femminile L’Arte nella Villa è costellata di presenze femminili: dee, ninfe e allegorie della natura popolano i dipinti delle sale e le statue del giardino monumentale, testimoni silenziose di un mondo in cui la figura della donna è simbolo di bellezza, ma anche forza e armonia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le donne di Villa Arconati: viaggio tra arte, cultura e nobiltà milanese

Gravina città d’arte – viaggio tra nobiltà, archeologia e panoramiGravina Città d’Arte – Viaggio tra Nobiltà, Archeologia e PanoramiSabato 31 gennaio | Ore 16:30Punto d’incontro: Piazza A.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Villa Arconati.

Temi più discussi: Le donne di Villa Arconati: speciale per la giornata internazionale della donna 2026; Villa Arconati, dove nascono i videoclip dei big di Sanremo: visite guidare sui set; Ad Atrani, l’8 Marzo Giornata Internazionale della Donna: analisi, confronti e riflessioni; Convenzione tessera mondodisabile.it e Lo Stanzino.

LE DONNE DI VILLA ARCONATIIn occasione della Festa della Donna, Villa Arconati apre le sue porte a una visita guidata speciale, un percorso pensato per accompagnarvi alla scoperta delle donne che hanno lasciato un segno ... politicamentecorretto.com

Nobili, dame, feste e mondanità a Villa Arconati: 4 secoli di storia (e segreti) della piccola Versailles di Milano svelatiMilano – È un viaggio tra i secoli attraverso le vite dei grandi protagonisti di Villa Arconati. Quattro secoli di storia, quattro visite guidate e un unico grande racconto. Fondazione Augusto ... ilgiorno.it

Arcus promuove una visita culturale a delle Ville di Delizia alle porte di Milano: Villa Arconati e Villa Litta, domenica 12 aprile 2026. Scadenza prenotazioni: 17 marzo 2026 https://arcus.unimi.it/article/932 - facebook.com facebook

Nella piccola Versailles d' #Italia vengono organizzate visite speciali sui set delle canzoni salite sul podio del Festival di #Sanremo siviaggia.it/notizie/villa-… #Sanremo2026 x.com