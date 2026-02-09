La notizia della morte di Patrizia de Blanck ha fatto il giro del mondo dello spettacolo. La donna, nota per la sua presenza in tv e nel jet set, si è spenta all’età di 85 anni. La figlia Giada ha annunciato la scomparsa su Instagram, ricordando la madre come un’icona di eleganza, romanticismo e autenticità. La sua vita e la sua personalità hanno lasciato un segno indelebile nel panorama italiano.

È scomparsa a 85 anni Patrizia de Blanck. Lo ha reso noto su Instagram la figlia Giada. «Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità», ha ricordato nel lungo post. «Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giada de Blanck (@giadadeblanck) La carriera come ospite tv. Nota al grande pubblico per aver partecipato come ospite a numerosi programmi tv nei primi Anni 2000, in realtà aveva debuttato nel piccolo schermo nel 1958 come valletta del Musichiere di Mario Riva. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Morta Patrizia de Blanck, una vita tra tv e jet set

Approfondimenti su Patrizia de Blanck

La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo italiano.

La notizia della morte di Patrizia de Blanck ha fatto rapidamente il giro delle cronache italiane.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Patrizia de Blanck

Argomenti discussi: Addio a Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada; Patrizia de Blanck è morta, addio alla contessa personaggio della tv; Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio; Morta a 85 anni Patrizia De Blanck, la contessa fuori dagli schemi.

La contessa Patrizia de Blanck è morta, le parole della figlia Giada: Era la mia migliore amicaToccante messaggio su Instagram di Giada de Blanck: Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità ... quotidiano.net

Patrizia De Blanck è morta, la contessa aveva 85 anni. La figlia Giada: «Dolore immenso, sei stata una figura iconica»Patrizia De Blanck è morta a 85 anni. La soubrette dal sangue blu se ne è andata lottando contro un male silenzioso. msn.com

La Stampa. . È morta, a 85 anni, Patrizia De Blanck. A dare l'annuncio la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram insieme a una foto che le ritraeva insieme: «Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Bl facebook

È morta la contessa Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada: "La mia migliore amica, la mia vita" x.com