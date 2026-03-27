Le rivelazioni di Savannah Guthrie sul rapimento della madre 84enne | Riscatti reali ma pensiamo sia morta

La giornalista americana Savannah Guthrie ha rivelato che il rapimento della madre, un'anziana di 84 anni, coinvolge riscatti reali, ma si pensa che la donna sia deceduta. A quasi due mesi dalla scomparsa, Guthrie ha rivolto un nuovo appello ai rapitori, invitandoli a fare la cosa giusta, sottolineando che non è mai troppo tardi.

La giornalista Usa Savannah Guthrie ha lanciato un nuovo appello ai rapitori dell'anziana madre Nancy Guthrie a quasi due mesi dalla scomparsa: “Non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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