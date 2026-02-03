Scomparsa da giorni la madre della conduttrice Savannah Guthrie la polizia | Pensiamo sia stata rapita
La madre di Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, è sparita ormai da diversi giorni. La polizia sospetta un rapimento e sta cercando di capire cosa sia successo. La donna, di 84 anni, è scomparsa domenica scorsa e ancora nessuna traccia. La conduttrice e la famiglia sono in ansia, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.
Nancy Guthrie, 84 anni, madre della conduttrice del programma della Nbc 'Today' Savannah Guthrie, è scomparsa da domenica 1° febbraio. Secondo la polizia della contea di Pima (Arizona), potrebbe essere stata "portata via contro la sua volontà".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Nancy Guthrie
Madre controlla lo zaino della figlia e trova un mazzo di chiavi della polizia: “Nessuno sa da dove arrivino”
Una madre controlla lo zaino della figlia e scopre un mazzo di chiavi della polizia, senza sapere come siano finiti lì.
Federica Torzullo scomparsa da 10 giorni, il marito non collabora. Gli inquirenti: “Sangue dappertutto”
Da dieci giorni si cerca Federica Torzullo, scomparsa senza lasciare tracce evidenti.
Ultime notizie su Nancy Guthrie
Argomenti discussi: Il corpo senza vita trovato sulla Napoleonica: è di Donatella Malisa; Azzurra Ferretti, 19 anni, ritrovata vicino alla stazione Tiburtina: era scomparsa da quattro giorni; Azzurra Ferretti ritrovata in diretta su Radio Globo: la 19enne era scomparsa da tre giorni a Roma; Trovata la 28enne scomparsa da Nervesa: sospiro di sollievo dopo giorni di apprensione.
Scomparsa da giorni la madre della conduttrice Savannah Guthrie, la polizia: Pensiamo sia stata rapitaNancy Guthrie, 84 anni, madre della conduttrice del programma della Nbc 'Today' Savannah Guthrie, è scomparsa da domenica 1° febbraio ... fanpage.it
Ritrovata Azzurra Ferretti, la 19enne scomparsa da Roma. La lite e l’ultimo sms all’ex fidanzato: Non cercarmiSi era allontanata il 26 gennaio dalla casa della nonna a Centicelle. Il cellulare è risultato spento da giorni, l’ultimo rilevamento in zona Togliatti. L’appello del padre a ‘Chi l’ha visto?’ ... quotidiano.net
NBC’s Savannah Guthrie Forced To Skip Olympics As FBI Search For Her Missing Mother Following Suspected Kidnapping Full story via in comments. - facebook.com facebook
#tennis #todayshow Serena Williams e l'intervista imbarazzante a "Today": Savannah Guthrie si pente delle x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.