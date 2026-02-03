Scomparsa da giorni la madre della conduttrice Savannah Guthrie la polizia | Pensiamo sia stata rapita

La madre di Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, è sparita ormai da diversi giorni. La polizia sospetta un rapimento e sta cercando di capire cosa sia successo. La donna, di 84 anni, è scomparsa domenica scorsa e ancora nessuna traccia. La conduttrice e la famiglia sono in ansia, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

