Questa mattina si sono intensificati i sospetti sul rapimento dell’anziana madre di Savannah Guthrie. La conduttrice della Nbc ha ricevuto richieste di riscatto misteriose e ha lanciato un appello sui social per trovare sua madre, scomparsa da giorni. La polizia americana sta lavorando senza sosta per chiarire cosa sia successo e chi ci sia dietro questa vicenda.

Roma, 5 febraio 2026 – Stati Uniti con il fiato sospeso per il presunto rapimento dell’anziana madre della giornalista e conduttrice televisiva Savannah Guthrie che lavora per la Nbc. Anche il presidente Donald Trump si è mobilitato per la sua liberazione. Il sequestro e la richiesta di riscatto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Nancy Guthrie, 84 anni, è stata sequestrata sabato sera dalla sua casa vicino a Tucson, in Arizona. L'allarme è scattato l’indomani, quando la donna non si è presentata in chiesa. Gli investigatori hanno dichiarato di aver trovato segni di effrazione nella sua casa e tracce di sangue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il giallo del rapimento la madre della conduttrice tv Savannah Guthrie: le strane richieste di riscatto e l’appello social

Approfondimenti su Savannah Guthrie

Savannah Guthrie ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo ai rapitori di sua madre di farsi avanti.

La madre della conduttrice della Nbc è stata rapita.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Savannah Guthrie

Argomenti discussi: Altri due ergastoli dopo 50 anni per l'omicidio di Cristina Mazzotti; Due ergastoli per l'omicidio della 18enne Cristina Mazzotti, primo rapimento dell'Anonima sequestri; Cristina Mazzotti, la sentenza 50 anni dopo l'omicidio: ergastolo a Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella; Antonio Menegon, l'ingegnere No autovelox chiama i carabinieri di Vicenza: Sto bene, ho deciso io di allontanarmi. Il super perito era sparito il 3 gennaio.

Calabria, il giallo del rapimento è una farsa: incastrata dai tabulati (NOME e DETTAGLI)La messinscena smascherata dalla Mobile: inviò lei stessa il messaggio dal falso profilo. E spuntano accuse di esercizio abusivo della professione m ... zoom24.it

Tatiana Tramacere, il giallo del rapimento. «Era nella mansarda dell’amico Dragos». L'ultima lite e quella risposta poco convincenteLe indagini coordinate dalla Procura di Lecce si erano concentrate inizialmente sulle figure di Alessandro, un ragazzo del luogo che la giovane di origini ucraine ha visto la sera prima di sparire, su ... ilmessaggero.it

NBC “Today” show host Savannah Guthrie sent a public message to her 84-year-old mother’s kidnapper on Wednesday saying that her family is ready to talk but wants proof that she is alive. Full story at the link in the comments. facebook