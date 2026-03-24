Riapre ai grandi eventi il Palarescifina sul palco la comicità di Brignano

Da messinatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno disponibili nel pomeriggio al botteghino del Palarescifina i biglietti per l’atteso one man show di Enrico Brignano, “Bello di mamma!”. Al Palazzetto, dopo la pausa invernale, ripartono i grandi eventi. Una nuova opportunità per vivere dal vivo l’ironia, il talento e l’energia travolgente di Brignano. I biglietti sono già disponibili online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Il nuovo tour di Enrico Brignano è prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni e promosso in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management. Al centro di ‘Bello di mamma!’ (scritto dallo stesso Brignano con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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