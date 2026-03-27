Le riforme che i magistrati chiedono alla politica sono in realtà richieste sindacali

Negli ultimi giorni sono apparsi numerosi articoli che riportano dichiarazioni di magistrati, spesso molto espansivi nelle interviste. La maggior parte di queste dichiarazioni si concentrano su richieste rivolte alla politica riguardo a modifiche normative e organizzative del sistema giudiziario. Questi interventi sembrano costituire un insieme di proposte e richieste che anticipano le prossime discussioni in sede legislativa.

Il referendum certifica il valore dei riformisti a Milano. Appunti per futuri sindaci “Il partito dei magistrati non esiste. Ora dialogo col governo”. Parla il procuratore D'Amato (MI) In questi giorni leggo una marea di interviste a magistrati, un po’ perché è impossibile aprire un giornale senza incappare in qualche togato molto facondo, un po’ perché le considero un antipasto della prossima stagione riformatrice. Finalmente, nella loro magnanimità, sono i vincitori del referendum ad aprire il dialogo con il ceto politico e a lanciare le loro proposte! Non volevamo tutti delle soluzioni larghissimamente condivise, concertate, consociative, compromissorie, concordate? Ebbene, che siano di una corrente, di un’altra corrente o di nessuna corrente, dagli intervistati emergono i lineamenti di una visione molto chiara. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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