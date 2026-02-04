Ubisoft i rappresentati sindacali chiedono le dimissioni del CEO Yves Guillemot

Le tensioni tra i dipendenti e la direzione di Ubisoft si fanno sempre più forti. Due rappresentanti sindacali hanno dichiarato che non ci sarà spazio per un dialogo costruttivo finché Yves Guillemot resterà al comando. La richiesta di dimissioni del CEO arriva in un momento di crisi interna, con dipendenti insoddisfatti e sfiduciati. La situazione rischia di creare ulteriore instabilità all’interno dell’azienda francese, che si trova a dover affrontare una difficile fase di ricostruzione dei rapporti tra colleghi e vertici.

Le tensioni interne a Ubisoft hanno raggiunto un nuovo punto critico, visto che due rappresentanti sindacali della società francese hanno dichiarato che sarà impossibile ricostruire un rapporto di fiducia tra dirigenza e dipendenti finché Yves Guillemot resterà alla guida dell'azienda. Le affermazioni arrivano dopo una serie di decisioni considerate traumatiche, tra cui cancellazioni di progetti, chiusure di studi e una profonda riorganizzazione interna. Il clima descritto è di forte malcontento, con una frattura ormai aperta tra management e forza lavoro. Secondo Marc Rutschlé e Chakib Mataoui (grazie a Gamedeveloper ), rappresentanti del sindacato Solidaires Informatique attivi negli studi Ubisoft Paris, l'ultimo "reset" annunciato dall'azienda ha generato panico e rabbia diffusi.

