Stabilizzazioni Tis calabresi dopo le richieste sindacali avvio delle graduatorie

Le organizzazioni sindacali NIdiL Cgil, Felsa Cisl, UilTemp, Cgil, Cisl e Uil Calabria hanno incontrato i rappresentanti regionali, inclusi il presidente Occhiuto e l’assessore Calabrese, per discutere delle stabilizzazioni Tis calabresi. A seguito delle richieste sindacali, è stato avviato il procedimento per l’elaborazione delle graduatorie, aprendo così un percorso di stabilizzazione per i lavoratori coinvolti.

Le organizzazioni sindacali NIdiL Cgil, Felsa Cisl, UilTemp, Cgil, Cisl e Uil Calabria hanno incontrato martedì scorso i vertici della Regione Calabria, alla presenza del presidente della giunta Roberto Occhiuto e dell'assessore al lavoro Giovanni Calabrese, dei dirigenti regionali e dei.

