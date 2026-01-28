Bagnini contro la ministra | No a revisioni del calendario scolastico

Bagnini e associazioni degli operatori balneari si oppongono senza mezzi termini alla proposta della ministra Daniela Santanché di modificare il calendario scolastico. Durante un incontro, hanno ribadito che non accetteranno cambiamenti che potrebbero disturbare le stagioni di lavoro e le loro attività. La questione è calda, e per ora non ci sono spiragli di dialogo.

No alla revisione del calendario scolastico proposta dalla ministra al Turismo Daniela Santanché. La posizione delle associazioni degli operatori balneari è lapidaria. Secondo le associazioni regionali, Confartigianato imprese demaniali, Fiba Confesercenti, Oasi e Sib Fipe Confcommercio, "intervenire sul calendario scolastico significa incidere su equilibri consolidati che regolano la programmazione delle imprese balneari, dei servizi collegati e delle famiglie. Il turismo balneare rappresenta per la nostra regione oltre il 70% delle presenze complessive e, a livello nazionale, incide per circa un terzo delle presenze turistiche: si tratta dunque di un settore strategico, la cui stabilità non può essere data per scontata".

