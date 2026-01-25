Menomale che Silvio c’era | Forza Italia chiude la kermesse sulla discesa in campo di Berlusconi Applausi per Calenda

Si è conclusa al teatro Manzoni di Milano la tre giorni di Forza Italia dedicata al 32º anniversario della discesa in campo di Silvio Berlusconi. L’evento ha visto protagonisti momenti di riflessione e testimonianze, con applausi per Calenda. Un’occasione per analizzare il percorso politico del partito e il ruolo di Berlusconi nel panorama italiano.

Si è conclusa, al teatro Manzoni di Milano, la tre giorni organizzata da Forza Italia in occasione del 32esimo anniversario della ‘discesa in campo’ di Silvio Berlusconi. Un migliaio, circa, le persone intervenute all’appuntamento per ricordare il fondatore, ma soprattutto per guardare al futuro del partito, in vista delle prossime sfide elettorali. Dopo gli appuntamenti di Napoli e Roma, i vertici del partito si sono riuniti in quello che per Berlusconi è stato il ‘ teatro ‘ di tante manifestazioni e che nel lontano 1978 salvò dalla chiusura, scongiurando il rischio che diventasse un supermercato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Menomale che Silvio c’era: Forza Italia chiude la kermesse sulla discesa in campo di Berlusconi. Applausi per Calenda Forza Italia, chiusa a Milano la 3 giorni per anniversario discesa in campo BerlusconiA Milano si è conclusa la tre giorni organizzata da Forza Italia presso il teatro Manzoni, in occasione del 32° anniversario della discesa in campo di Silvio Berlusconi. Forza Italia, Tajani: “Bene se Marina e Pier Silvio Berlusconi scendono in campo”Tajani esprime apertura riguardo a un possibile coinvolgimento di Marina e Pier Silvio Berlusconi nella politica, sottolineando che finora hanno declinato questa possibilità. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Pagelle - Buongiorno male, Hojlund pure. Ma il Napoli sta morendo di quell'inutile giro palla. Copenaghen-Napoli 1-1. Gutierrez è stato l’uomo in meno degli azzurri, la ciorta di Milinkovic sul rigore. Meno male che c'è McTominay McDomini. Di Fabrizio d'Espo; Nino Frassica: Niente pensione per il maresciallo Cecchini, resta in onorato servizio. GLI AMICI SE NE VANNO. MENO MALE CHE SILVIO C'E'Questo articolo proviene dall’archivio storico del manifesto. I dati disponibili potrebbero essere limitati e, di conseguenza, l’articolo potrebbe risultare incompleto. VERONICA LARIO Il ruolo di ... ilmanifesto.it “Disprezzava Silvio, ma viveva con i suoi soldi”. Francesca Pascale rompe il silenzio sulla fine con Paola Turci e racconta un dolore che non ha mai smesso di farle male: Berlusconi. Tra accuse, ricordi e un’eredità emotiva che pesa ancora oggi. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.