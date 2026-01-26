Forza Italia a 32 anni dalla Discesa in campo di Silvio Berlusconi | Vogliamo rassicurare e unire le migliori energie di questo Paese

Il 26 gennaio 2026 segna il trentaduesimo anniversario della “Discesa in campo” di Silvio Berlusconi, evento che ha dato origine a Forza Italia. In questa occasione, il partito rinnova il suo impegno a rassicurare e a unire le energie migliori del Paese, promuovendo un dialogo costruttivo e una partecipazione responsabile per il futuro dell’Italia.

ROMA – Oggi, 26 gennaio 2026, ricorre il sono 32esimo anniversario dello storico discorso della “Discesa in campo” di Silvio Berlusconi, primo passo verso la formazione di Forza Italia.E così ne venerdì, sabato e domenica, una delegazione ampia e rappresentativa del partito nelle Marche ha.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Menomale che Silvio c’era: Forza Italia chiude la kermesse sulla discesa in campo di Berlusconi. Applausi per CalendaSi è conclusa al teatro Manzoni di Milano la tre giorni di Forza Italia dedicata al 32º anniversario della discesa in campo di Silvio Berlusconi.

Forza Italia, Tajani incontra Marina e Pier Silvio Berlusconi a Cologno Monzese: le immagini

