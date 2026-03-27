Le nuove F1 rallentano improvvisamente nel tratto più veloce a Suzuka | imbarazzo per FIA e Formula 1

Durante le prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, le vetture di Formula 1 hanno rallentato improvvisamente nel tratto più rapido del circuito di Suzuka. Questo episodio ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori riguardo alle nuove norme, al recupero di energia e alle modifiche regolamentari introdotte quest'anno. La questione ha coinvolto anche la gestione da parte della FIA, che si è trovata al centro di alcune critiche.

Nelle prove libere del GP del Giappone 2026 le nuove Formula 1 rallentano nel punto più veloce di Suzuka per il super clipping: polemiche su FIA, recupero energia e nuovo regolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Più sorpassi a Montecarlo? La Fia: "Con le nuove regole F1 sarà possibile"È una delle novità più attese della nuova F1 edizione 2026, quella della rivoluzione regolamentare che promette di stravolgere i GP. Più sorpassi a Monte Carlo? La Fia: "Con le nuove regole F1 sarà possibile"È una delle novità più attese della nuova F1 edizione 2026, quella della rivoluzione regolamentare che promette di stravolgere i GP. Tutto quello che riguarda Le nuove F1 rallentano improvvisamente... Le nuove F1 rallentano improvvisamente nel tratto più veloce a Suzuka: imbarazzo per FIA e Formula 1Nelle prove libere del GP del Giappone 2026 le nuove Formula 1 rallentano nel punto più veloce di Suzuka per il super clipping: polemiche su FIA, recupero ... fanpage.it F1 2026: a Suzuka una marcia in meno in tutte le Esses, che fare con la batteria alla 130R?Dopo un inizio altalenante per le F1 2026 dal punto di vista delle prestazioni delle vetture e il relativo show offerto tra un’Australia allarmante e una Cina più convincente ora l’esame Suzuka ... formulapassion.it